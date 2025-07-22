Трамп у "недалекому майбутньому" розглядає візит до Китаю після запрошення Сі Цзіньпіна

Як раніше повідомляла The Times, поїздка може відбутися вже у вересні

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Глава Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін запросив президента США Дональда Трампа до Китаю. Як повідомив американський президент на брифінгу з лідером Філіппін, він не виключає такої зустрічі.

"Голова Сі запросив мене до Китаю, і ми, ймовірно, зробимо це в недалекому майбутньому, трохи пізніше, але не надто далеко", – заявив Трамп.

Американський президент зазначив, що його багато хто запрошував і він має намір ухвалити рішення щодо цих питань "досить скоро".

Як повідомили Reuters двоє людей, знайомих із планами, помічники лідерів двох країн обговорили можливу зустріч лідерів під час поїздки президента США в Азію наприкінці 2025 року.

Водночас британська газета The Times передбачала, що Сі Цзіньпін може запросити Трампа в Китай на річницю закінчення Другої світової війни 3 вересня. Російський диктатор Володимир Путін вже прийняв запрошення на цю подію, і зустріч із Трампом не виключається.