Клімкін: Зустріч Трампа, Сі і Путіна можлива, але накинутися на президента США не вийде

Павло Клімкін (Скриншот із відео LIGA.net)

Тристороння зустріч між президентом США Дональдом Трампом, керівником Китаю Сі Цзіньпінем та російським диктатором Володимиром Путіним можлива. Проте останнім не вдасться вдвох "накинутися" на главу Штатів, заявив Павло Клімкін, міністр закордонних справ (2014-2019) та аналітик, у новому випуску "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net.

"Я думаю, що поділити світ геополітично буде складно. Хоча Путін же не просто так почав говорити, що спочатку він вважав, що проблемою [на цьому шляху] є ідеологічні розбіжності, а потім він зрозумів, що це геополітика... Тепер він хоче якогось геополітичного поділу і грає на те, що такого поділу хоче, напевно, Трамп. У Сі, звісно, своя логіка – і йому потрібно просунути щось своє", – заявив експерт.

На думку Клімкіна, диктатору РФ та керівнику Китаю однозначно не вдасться вдвох "накинутися" на президента США: "Тут на Трампа наїхати так – складно".

Аналітик вважає, що Трамп може погодитись на пропозицію про такі переговори, але тільки якщо Путін "піде вперед", інакше це буде виявом слабкості для керівника Штатів.

"Трамп хоче поїхати до Китаю, це відомо, і було там багато різних сигналів, що це буде великий візит із бізнесовою делегацією і таке інше. Чи захочуть вони на трьох зустрітися? Як на мене, кінець Другої світової [2 вересня] – це, з одного боку, непоганий привід, а з іншого – такий кепський-кепський вже. Оскільки роль американців, Росії сьогоднішньої, Китаю – вона настільки відрізняється, що поява їх втрьох, звичайно, когось потролить, але когось поставить у стан режиму очікування: а що нам робити далі, якщо домовленості [між Трампом, Сі Цзіньпіном та Путіним] все ж таки будуть", – пояснив експерт.

Водночас він вважає, що у сьогоднішній реальності Трамп не залишить НАТО, оскільки він зрозумів, що американці мають свої зиски від Альянсу: "Навіть із точки зору купівлі американської зброї і сплати за неї європейцями".

Стосовно можливої спроби США, Китаю та Росії "поділити на трьох світ", аналітик зауважив, що є й інші гравці, котрі "мають, як каже Трамп, свої карти".

"Але такі спроби [поділити світ] будуть, і Путін прекрасно розуміє, що у нього час також не нескінчений – і саме з точки зору економіки. Він буде намагатися досягти якогось геополітичного результату, оскільки для нього це ключова історія – щоб його режим якось не чіпали. І, власне, про це він буде говорити з Трампом", – розповів Клімкін.

Проте, додав він, російський диктатор "прекрасно розуміє", що може отримати якісь обіцянки від президента США, але те, як вони працюватимуть, залежить від зміни політичного й суспільного настроїв на Заході та за його межами.

"Та і, власне, єдності Заходу в класичному сенсі, як раніше, не існує. Але всі побоювання, що Захід сколапсує, не справдились, і НАТО залишається основою безпеки Заходу. А от в незахідному світі все набагато складніше поки що відбувається. Тим не менше спроби якогось геополітичного розподілу зараз однозначно будуть. Ну і туди долучаться і всі інші [країни]. Коли вони [Трамп, Сі Цзіньпін і Путін] там умовно на трьох збираються, [то постає питання] – а індуси де? А де всі інші? А європейці до чого? І от тут все і почнеться", – підсумував експерт.