Климкин: Встреча Трампа, Си и Путина возможна, но наброситься на главу США не получится

Павел Климкин (Скриншот из видео LIGA.net)

Трехсторонняя встреча между президентом США Дональдом Трампом, руководителем Китая Си Цзиньпинем и российским диктатором Владимиром Путиным возможна. Однако последним не удастся вдвоем "наброситься" на главу Штатов, заявил Павел Климкин, министр иностранных дел (2014-2019) и аналитик, в новом выпуске "Клімкін пояснює" на YouTube-канале LIGA.net.

"Я думаю, что поделить мир геополитически будет сложно. Хотя Путин же не просто так начал говорить, что сначала он считал, что проблемой [на этом пути] являются идеологические разногласия, а потом он понял, что это геополитика... Теперь он хочет какого-то геополитического раздела и играет на то, что такого раздела хочет, наверное, Трамп. У Си, конечно, своя логика – и ему нужно продвинуть что-то свое", – заявил эксперт.

По мнению Климкина, диктатору РФ и руководителю Китая однозначно не удастся вдвоем "наброситься" на президента США: "Здесь на Трампа наехать так – сложно".

Аналитик считает, что Трамп может согласиться на предложение о таких переговорах, но только если Путин "пойдет вперед", иначе это будет проявлением слабости для руководителя Штатов.

"Трамп хочет поехать в Китай, это известно, и было там много разных сигналов, что это будет большой визит с бизнес-делегацией и так далее. Захотят ли они на троих встретиться? Как по мне, конец Второй мировой [2 сентября] – это, с одной стороны, неплохой повод, а с другой – такой скверный-скверный уже. Поскольку роль американцев, России сегодняшней, Китая – она настолько отличается, что появление их втроем, конечно, кого-то потроллит, но кого-то поставит в состояние режима ожидания: а что нам делать дальше, если договоренности [между Трампом, Си Цзиньпином и Путиным] все же будут", – пояснил эксперт.

В то же время он считает, что в сегодняшней реальности Трамп не оставит НАТО, поскольку он понял, что американцы имеют свои выгоды от Альянса: "Даже с точки зрения покупки американского оружия и оплаты за него европейцами".

Насчет возможной попытки США, Китая и России "поделить на троих мир", аналитик отметил, что есть и другие игроки, которые "имеют, как говорит Трамп, свои карты".

"Но такие попытки [поделить мир] будут, и Путин прекрасно понимает, что у него время также не бесконечно – и именно с точки зрения экономики. Он будет пытаться достичь какого-то геополитического результата, поскольку для него это ключевая история – чтобы его режим как-то не трогали. И, собственно, об этом он будет говорить с Трампом", – рассказал Климкин.

Однако, добавил он, российский диктатор "прекрасно понимает", что может получить какие-то обещания от президента США, но то, как они будут работать, зависит от изменения политического и общественного настроений на Западе и за его пределами.

"Да и, собственно, единства Запада в классическом смысле, как раньше, не существует. Но все опасения, что Запад сколлапсирует, не оправдались, и НАТО остается основой безопасности Запада. А вот в незападном мире все гораздо сложнее пока что происходит. Тем не менее попытки какого-то геополитического раздела сейчас однозначно будут. Ну и туда приобщатся и все остальные [страны]. Когда они [Трамп, Си Цзиньпин и Путин] там условно на троих собираются, [то возникает вопрос] – а индусы где? А где все остальные? А европейцы при чем? И вот тут все и начнется", – подытожил эксперт.