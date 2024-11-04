Трамп за день до выборов обострил риторику, а Харрис обратилась к арабам в Мичигане

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В преддверии президентских выборов в США кандидаты Камала Харрис и Дональд Трамп выступили с финальными речами в штатах, которые могут принести им победу. Их заявления передают CNN и The Hill.

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Гаррис завершила свою предвыборную кампанию, выступив с последней речью в исторической афроамериканской церкви и перед арабскими общинами в Мичигане – одном из колеблющихся штатов.

Между тем, ее оппонент от Республиканской партии Трамп обострил риторику во время митинга в Пенсильвании, используя более агрессивный тон.

"У нас есть импульс, потому что наша кампания касается амбиций, стремлений и мечтаний американского народа, поскольку мы оптимистичны и рады тому, что мы можем сделать вместе. И мы знаем, что пришло время для нового поколения лидеров в Америке. И я готова предложить это лидерство как следующий президент Соединенных Штатов", – заявила Гаррис.

Вице-президент США также подчеркнула, что в ее силах завершить войну в Газе.

Трамп в свою очередь отправился в предвыборный тур по трем важным штатам. Там он проводит митинги в меньших городах, ориентируясь на поддержку избирателей из сельских регионов. В противоположность этому Камала Гаррис, которая имеет мощную поддержку в городах, где популярны демократы, рассчитывает на преимущество именно среди городского населения.

Он начал свою речь с Пенсильвании, где заявил избирателям, что ему "не следовало покидать Белый дом" после поражения на президентских выборах 2020 года, утверждая, что американо-мексиканская граница стала безопаснее при его администрации.

Значительную часть своей речи Трамп посвятил заявлениям о якобы мошенничестве со стороны демократов на выборах 2024 года и посеял сомнения в их честности.

Согласно опросам общественного мнения, между кандидатами идет напряженная борьба: 60-летняя вице-президент Гаррис имеет значительную поддержку среди женщин-избирателей, тогда как 78-летний бывший президент Трамп получает все большую поддержку среди испаноязычных избирателей, в том числе среди мужчин.