Трамп за день до виборів загострив риторику, а Гарріс звернулася до арабів у Мічигані

Гарріс наголосила на завершенні війни у Газі, Трамп зосередився на звинуваченнях демократів у нібито нечесних виборах

Фото: ЕРА/CJ GUNTHER

Напередодні президентських виборів у США кандидати Камала Гарріс та Дональд Трамп виступили з фінальними промовами у штатах, які можуть принести їм перемогу. Їхні заяви передають CNN та The Hill.

Кандидатка на посаду президента США від Демократичної партії Гарріс завершила свою передвиборчу кампанію, виступивши з останньою промовою в історичній афроамериканській церкві та перед арабськими громадами в Мічигані – одному зі штатів, що вагаються.

Тим часом її опонент від Республіканської партії Трамп загострив риторику під час мітингу в Пенсильванії, використовуючи більш агресивний тон.

"Ми маємо імпульс, тому що наша кампанія стосується амбіцій, прагнень і мрій американського народу, оскільки ми оптимістичні та раді тому, що ми можемо зробити разом. І ми знаємо, що настав час для нового покоління лідерів в Америці. І я готова запропонувати це лідерство як наступний президент Сполучених Штатів", – заявила Гарріс.

Віцепрезидентка США також наголосила, що у її силах завершити війну в Газі.

Трамп своєю чергою вирушив у передвиборчий тур по трьох важливих штатах. Там він проводить мітинги в менших містах, орієнтуючись на підтримку виборців із сільських регіонів. На противагу цьому, Камала Гарріс, яка має потужну підтримку в містах, де популярні демократи, розраховує на перевагу саме серед міського населення.

Він розпочав свою промову з Пенсильванії, де заявив виборцям, що йому "не слід було покидати Білий дім" після поразки на президентських виборах 2020 року, стверджуючи, що американо-мексиканський кордон став більш безпечним за його адміністрації.

Значну частину своєї промови Трамп присвятив заявам про нібито шахрайство з боку демократів на виборах 2024 року і посіяв сумніви щодо їхньої чесності.

Згідно з опитуваннями громадської думки, між кандидатами точиться напружена боротьба: 60-річна віцепрезидентка Гарріс має значну підтримку серед жінок-виборців, тоді як 78-річний колишній президент Трамп здобуває дедалі більшу підтримку серед іспаномовних виборців, зокрема серед чоловіків.