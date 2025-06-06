Трамп забирает у Маска госзаказы, Маск у Трампа – космические корабли
Спор миллиардера Илона Маска и президента США Дональда Трампа может повлиять на космическую отрасль Соединенных Штатов, ведь взаимные угрозы начали обращаться вокруг компании SpaceX.
На новом обороте конфликта Трамп пообещал прекратить государственные субсидии и контракты компаниям Маска, в частности, SpaceX.
"Это сэкономит миллиарды и миллиарды долларов для бюджета США", – заявил президент Соединенных Штатов в соцсети Truth Social.
В ответ Маск пообещал отозвать все космические корабли SpaceX Crew Dragon.
"В свете угроз президента Трампа упразднить все государственные контракты, связанные со мной, SpaceX немедленно начинает снятие с эксплуатации всех кораблей Dragon", – написал Маск в соцсети Х.
В 2020 году США отказались от использования российских космических кораблей для полетов на Международную космическую станцию и пользуются для этих целей Crew Dragon компании SpaceX.
Также Маск призвал объявить Трампу импичмент и отдать управление государством вице-президенту Джей Ди Венсу.
- 5 июня конфликт между Трампомтом Маском вышел в публичную плоскость и перерос в обмен образами. В итоге президент США назвал миллиардера безумным, а тот в ответ обвинил Трампа во лжи.
- Также Маск обвинил Трампа в причастности к делу финансиста Джеффри Эпштайна, обвиняемого в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними.