Трамп забирает у Маска госзаказы, Маск у Трампа – космические корабли

Очередной раунд спора президента США и его советника-миллиардера обещает глобальные изменения в космической отрасли Соединенных Штатов

Дональд Трамп и Илон Маск (Фото: FRANCIS CHUNG/EPA)

Спор миллиардера Илона Маска и президента США Дональда Трампа может повлиять на космическую отрасль Соединенных Штатов, ведь взаимные угрозы начали обращаться вокруг компании SpaceX.

На новом обороте конфликта Трамп пообещал прекратить государственные субсидии и контракты компаниям Маска, в частности, SpaceX.

"Это сэкономит миллиарды и миллиарды долларов для бюджета США", – заявил президент Соединенных Штатов в соцсети Truth Social.

В ответ Маск пообещал отозвать все космические корабли SpaceX Crew Dragon.

"В свете угроз президента Трампа упразднить все государственные контракты, связанные со мной, SpaceX немедленно начинает снятие с эксплуатации всех кораблей Dragon", – написал Маск в соцсети Х.

В 2020 году США отказались от использования российских космических кораблей для полетов на Международную космическую станцию и пользуются для этих целей Crew Dragon компании SpaceX.

Также Маск призвал объявить Трампу импичмент и отдать управление государством вице-президенту Джей Ди Венсу.