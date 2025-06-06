Трамп забирає у Маска держзамовлення, Маск у Трампа – космічні кораблі

Черговий раунд суперечки президента США та його радника-мільярдера обіцяє глобальні зміни в космічній галузі Сполучених Штатів

Дональд Трамп і Ілон Маск (Фото: FRANCIS CHUNG/EPA)

Суперечка мільярдера Ілона Маска та президента США Дональда Трампа може вплинути на космічну галузь Сполучених Штатів, адже взаємні погрози почали обертатися навколо компанії SpaceX.

На новому оберті конфлікту Трамп пообіцяв припинити державні субсидії та контракти компаніям Маска, зокрема SpaceX.

"Це заощадить мільярди і мільярди доларів для бюджету США", – заявив президент Сполучених Штатів у соцмережі Truth Social.

У відповідь Маск пообіцяв відкликати всі космічні кораблі SpaceX Crew Dragon.

"В світлі погроз президента Трампа скасувати всі державні контракти, що пов'язані зі мною, SpaceX негайно розпочинає зняття з експлуатації всіх кораблів Dragon", – написав Маск в соцмережі Х.

У 2020 році США відмовилися від використання російських космічних кораблів для польотів на Міжнародну космічну станцію та с того часу користують для цих цілей Crew Dragon компанії SpaceX.

Також Маск закликав оголосити Трампу імпічмент та віддати керування державою віцепрезиденту Джей Ді Венсу.