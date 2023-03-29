Трамп заявил, что без него Десантис "работал бы в пиццерии". У губернатора ответили
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что губернатор Флориды Рон Десантис "работал бы в пиццерии" без его поддержки — главу штата считают главным конкурентом 45-го президента на выдвижение в Белый дом от Республиканской партии в 2024 году.
В интервью каналу Fox News Трамп сказал, что Десантис якобы сейчас терпит поражение в социологических опросах.
Он отметил, что губернатор Флориды "работал бы в пиццерии", если бы тот не поддержал его на выборах 2018 года.
"Мы никогда не были друзьями, он пришел ко мне со слезами на глазах и отчаянно нуждался в моем одобрении", — сказал Трамп.
На нападки бывшего главы Белого дома ответила соратница Десантиса Эрин Перрин — по ее словам, Десантис "живет бесплатно в голове Трампа" и является единственным человеком, который может победить экс-президента.
"Это гонка двух человек, и Трамп это знает. Губернатор Десантис имеет растущую базу поддержки в ключевых штатах с досрочным голосованием", — сказала Перрин.
- Недавно Десантис заявил, что военная помощь Украине — не в интересах Вашингтона, а также назвал войну "территориальным спором" Украины и РФ.
- Трамп против смены режима Путина. Говорит, что помощь Украине — это только интерес Европы.
- Спикер Палаты представителей США против резолюции трампистов об "усталости от Украины".
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