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Трамп заявил, что без него Десантис "работал бы в пиццерии". У губернатора ответили

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 09:49
Трамп заявил, что без него Десантис
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что губернатор Флориды Рон Десантис "работал бы в пиццерии" без его поддержки — главу штата считают главным конкурентом 45-го президента на выдвижение в Белый дом от Республиканской партии в 2024 году. 

В интервью каналу Fox News Трамп сказал, что Десантис якобы сейчас терпит поражение в социологических опросах.

Он отметил, что губернатор Флориды "работал бы в пиццерии", если бы тот не поддержал его на выборах 2018 года. 

"Мы никогда не были друзьями, он пришел ко мне со слезами на глазах и отчаянно нуждался в моем одобрении", — сказал Трамп.

На нападки бывшего главы Белого дома ответила соратница Десантиса Эрин Перрин — по ее словам, Десантис "живет бесплатно в голове Трампа" и является единственным человеком, который может победить экс-президента. 

"Это гонка двух человек, и Трамп это знает. Губернатор Десантис имеет растущую базу поддержки в ключевых штатах с досрочным голосованием", — сказала Перрин.

Десантис считается основным конкурентом Трампа в Республиканской партии. Недавно он опередил на 23% Трампа в опросах относительно праймериз 2024 года за выдвижение в Белый дом от политической силы. После победы Десантиса на очередных выборах губернатора Трамп сказал, что тот является "заурядным губернатором, лишенным лояльности". Он заявил, что губернатор Флориды — это "политический легковес", который "пришел к нему в отчаянном состоянии", когда баллотировался на первый срок в 2017 году. 

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Дмитро Гриниченко
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выборы в США дональд трамп республиканская партия Рон Десантис
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