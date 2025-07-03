Трамп заявил, что сегодня проведет телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что 3 июля в 10:00 (17:00 по киевскому времени) у него состоится телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в своей социальной сети TruthSocial.
"Я обращусь к президенту России Путину в 10:00. Спасибо!" – написал Трамп.
Ранее пропагандистские СМИ сообщили, что Путин сегодня поговорит с Трампом. Подробности разговора не разглашались.
3 июля газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники сообщила, что на пятницу, 4 июля, запланирован телефонный разговор президента Владимира Зеленского и Трампа.
Ожидается, что лидеры обсудят прекращение поставок некоторых ключевых американских вооружений в Киев.
Источники добавили, что Зеленский также затронет вопрос потенциальных будущих продаж оружия.
- 2 июля стало известно, что Пентагон приостановил поставки в Украину некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что арсеналы США стали слишком малы.
- В тот же день посол США в НАТО Мэтью Уитакер, комментируя это решение, заявил, что Соединенные Штаты должны убедиться, что у них есть достаточный запас вооружений.
- Президент Украины Владимир Зеленский 2 июля подчеркнул, что продолжаются консультации между Украиной и США по поводу поставок американской военной помощи, в частности ракет для ПВО.