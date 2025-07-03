Трамп заявил, что сегодня проведет телефонный разговор с Путиным

Американский лидер заявил о запланированной беседе с российским диктатором 3 июля

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что 3 июля в 10:00 (17:00 по киевскому времени) у него состоится телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в своей социальной сети TruthSocial.

"Я обращусь к президенту России Путину в 10:00. Спасибо!" – написал Трамп.