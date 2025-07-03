Трамп заявил, что сегодня проведет телефонный разговор с Путиным
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что 3 июля в 10:00 (17:00 по киевскому времени) у него состоится телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в своей социальной сети TruthSocial.

"Я обращусь к президенту России Путину в 10:00. Спасибо!" – написал Трамп.

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Ранее пропагандистские СМИ сообщили, что Путин сегодня поговорит с Трампом. Подробности разговора не разглашались.

3 июля газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники сообщила, что на пятницу, 4 июля, запланирован телефонный разговор президента Владимира Зеленского и Трампа.

Ожидается, что лидеры обсудят прекращение поставок некоторых ключевых американских вооружений в Киев.

Источники добавили, что Зеленский также затронет вопрос потенциальных будущих продаж оружия.

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