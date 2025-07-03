Трамп заявив, що сьогодні проведе телефонну розмову з Путіним
Президент США Дональд Трамп заявив, що 3 липня о 10:00 (17:00 за київським часом) у нього відбудеться телефонна розмова з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він повідомив у своїй соціальній мережі TruthSocial.
"Звертатимуся до президента Росії Путіна о 10:00. Дякую!" – написав Трамп.
Перед цим пропагандистські медіа повідомили, що Путін сьогодні говоритиме з Трампом. Деталі розмови не озвучувалися.
3 липня газета Financial Times із посиланням на неназваних співрозмовників повідомила, що на п’ятницю, 4 липня, заплановано телефонну розмову президента Володимира Зеленського та Трампа.
Очікується, що лідери обговорять припинення постачань деяких ключових американських озброєнь до Києва.
Співрозмовники додали, що Зеленський також порушить питання потенційних майбутніх продажів зброї.
- 2 липня стало відомо, що Пентагон призупинив постачання до України деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів через побоювання, що арсенали США стали занадто малими.
- Цього ж дня посол США в НАТО Меттью Вітакер, прокоментувавши це рішення, заявив, що Сполучені Штати повинні пересвідчитися, що мають у запасі достатню кількість озброєння.
- Президент України Володимир Зеленський 2 липня наголосив, що тривають консультації між Україною та США стосовно постачання американської військової допомоги, зокрема ракет для ППО.