Трамп заявив, що сьогодні проведе телефонну розмову з Путіним

Американський лідер заявив про заплановану розмову з російським диктатором 3 липня

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що 3 липня о 10:00 (17:00 за київським часом) у нього відбудеться телефонна розмова з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він повідомив у своїй соціальній мережі TruthSocial.

"Звертатимуся до президента Росії Путіна о 10:00. Дякую!" – написав Трамп.

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Перед цим пропагандистські медіа повідомили, що Путін сьогодні говоритиме з Трампом. Деталі розмови не озвучувалися.

3 липня газета Financial Times із посиланням на неназваних співрозмовників повідомила, що на п’ятницю, 4 липня, заплановано телефонну розмову президента Володимира Зеленського та Трампа.

Очікується, що лідери обговорять припинення постачань деяких ключових американських озброєнь до Києва.

Співрозмовники додали, що Зеленський також порушить питання потенційних майбутніх продажів зброї.