Reuters: "Трамписты" против Скализа в роли спикера Палаты представителей – у него рак

Конгрессмен из Луизианы Стив Скализ, которого республиканцы методом тайного голосования избрали на должность спикера Палаты представителей, лечится от миеломы. Reuters пишет, что поклонники Джима Джордана, проигравшего Скализу, называют это причиной не отдавать ему предпочтение на окончательном голосовании.

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"Мне нравится Стив Скализ, и он мне нравится настолько, что я хочу видеть, как он побеждает рак, а не жертвует своим здоровьем на самом сложном посту в Конгрессе", – заявила ультраправая политическая деятельница Маджори Тейлор Грин, которая поддерживает Джордана и является сторонницей 45-го президента США Дональда Трампа.

По итогам голосования, состоявшегося 11 октября, Скализ получил 113 голосов, а его конкурент Джордан, который также поддерживает Трампа, – 99.

Для того чтобы стать новым спикером Палаты представителей США, Скализ должен получить 217 голосов в нижней палате Конгресса.

По данным Reuters, неизвестно когда состоится окончательное голосование, ведь препятствием может стать республиканская внутренняя оппозиция из числа "трампистов".

Скализ был главным претендентом на должность спикера Палаты представителей после отставки Кевина Маккарти. В случае избрания на должность спикера он будет занимать этот пост до января 2025 года, если его не решат отправить в отставку. Конгрессмен активно высказывается о событиях в Израиле и подчеркивает на необходимости решения этой проблемы. По данным американских СМИ, Скализа позиционируют как человека, уважающего республиканцев и выступающего за поддержку Украины в ее войне против России. Скализ был ранен в результате стрельбы 2017 года, когда вооруженный мужчина напал на законодателей, которые тренировались перед ежегодным благотворительным бейсбольным матчем. После нападения конгрессмен перенес несколько операций.

3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и президентом Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании.

Гетц был одним из более десяти республиканцев, неоднократно голосовавших против выдвижения Маккарти на должность спикера в январе.

Некоторые члены ультраправой части партии объединяются вокруг кандидатуры представителя команды Маккарти Тома Эммера (штат Миннесота) и будут предлагать его на должность следующего спикера, пишет Washington Post.

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