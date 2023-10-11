Республиканцы избрали кандидата на должность спикера Палаты представителей

Республиканцы на тайном голосовании избрали конгрессмена из Луизианы Стива Скализа на должность спикера Палаты представителей. Об этом сообщает американское издание The Hill.

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По итогам голосования Стив Скализ получил 113 голосов, а его конкурент, сторонник 45-го президента США Дональда Трампа Джим Джордан – 99.

Теперь для того, чтобы стать новым спикером Палаты представителей США, Скализ должен получить 217 голосов в нижней палате Конгресса.

Скализ был главным претендентом на должность спикера Палаты представителей после отставки Кевина Маккарти. В случае избрания на должность спикера он будет занимать этот пост до января 2025 года, если его не решат отправить в отставку.

Конгрессмен активно высказывается о событиях в Израиле и подчеркивает решение этой проблемы.

По данным американских СМИ, Скализа позиционируют как человека, уважающего республиканцев и выступающего за поддержку Украины в ее войне против России.

На портале Respublicans For Ukraine опубликованы результаты поддержки Украины американскими конгрессменами. В зависимости от их голосования и заявлений напротив имен каждого из должностных лиц есть отметки.

У Джордана поддержка Украины на максимально отрицательном уровне (оценка F), у Скализа – умеренно-положительном (оценка В).





Во время голосования отставку спикера поддержали 216 законодателей, против проголосовали 210. Восемь республиканцев проголосовали за отстранение Маккарти от должности, это ультраправые сторонники 45-го президента США Дональда Трампа – Мэтт Гетц, Эли Крейн, Энди Биггс, Кен Бак, Нэнси Мейс и Мэтт Розендейл. Сам Маккарти



В Белом доме Ранее Палата представителей проголосовала за отстранение Маккарти от должности спикера. Это первый подобный случай в истории США. Теперь необходимо будет выбрать нового спикера, однако нет четкой альтернативы, которая имела бы поддержку, необходимую для получения должности.Во время голосования отставку спикера поддержали 216 законодателей, против проголосовали 210. Восемь республиканцев проголосовали за отстранение Маккарти от должности, это ультраправые сторонники 45-го президента США Дональда Трампа – Мэтт Гетц, Эли Крейн, Энди Биггс, Кен Бак, Нэнси Мейс и Мэтт Розендейл. Сам Маккарти сказал , что многим голосовавшим против него республиканцам он помог обратиться в Конгресс.В Белом доме заявили , что, несмотря на происходящее в Конгрессе, большинство законодателей продолжают поддерживать Украину.

3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и президентом Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании.

Гетц был одним из более десяти республиканцев, неоднократно голосовавших против выдвижения Маккарти на должность спикера в январе.

Некоторые члены ультраправой части партии объединяются вокруг кандидатуры представителя команды Маккарти Тома Эммера (штат Миннесота) и будут предлагать его на должность следующего спикера, пишет Washington Post.

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