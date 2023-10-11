Республіканці обрали кандидата на посаду спікера Палати представників
Республіканці на таємному голосування обрали конгресмена з Луїзіани Стіва Скаліза на посаду спікера Палати представників. Про це повідомляє американське видання The Hill.
За підсумками голосування Стів Скаліз отримав 113 голосів, а його конкурент, прихильник 45-го президента США Дональда Трампа Джим Джордан – 99.
Тепер для того, щоб стати новим спікером Палати представників США, Скаліз має отримати 217 голосів у нижній палаті Конгресу.
Скаліз був головним претендентом на посаду спікера Палати представників після відставки Кевіна Маккарті. У разі обрання на посаду спікера він обійматиме цю посаду до січня 2025 року, якщо його не вирішать відправити у відставку.
Конгресмен активно висловлюється про події в Ізраїлі й наголошує на розв'язанні цієї проблеми.
За даними американських ЗМІ, Скаліза позиціюють як людину, яка має повагу серед республіканців та виступає за підтримку України у її війни проти Росії.
На порталі Respublicans For Ukraine опубліковано результати підтримки України американськими конгресменами. Залежно від їхнього голосування та заяв навпроти імен кожного з посадовців є відмітки.
У Джордана підтримка України на максимально негативному рівні (оцінка F), у Скаліза — на помірно позитивному (оцінка В).
Під час голосування відставку спікера підтримали 216 законодавців, проти проголосували 210. Вісім республіканців проголосували за усунення Маккарті з посади, це ультраправі прихильники 45-го президента США Дональда Трампа – Метт Гетц, Елі Крейн, Енді Біггс, Кен Бак, Тім Берчетт, Боб Гуд, Ненсі Мейс та Метт Розендейл. Сам Маккарті сказав, що багатьом республіканцям, які голосували проти нього, він допоміг обратися до Конгресу.
У Білому домі заявили, що, попри те, що відбувається у Конгресі, більшість законодавців продовжують підтримувати Україну.
- 3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та президентом Байденом для ухвалення законопроєкту щодо короткострокового фінансування.
- Гетц був одним із понад десяти республіканців, які неодноразово голосували проти висування Маккарті на посаду спікера у січні.
- Деякі члени ультраправої частини партії об'єднуються навколо кандидатури представника команди Маккарті Тома Еммера (штат Міннесота) і пропонуватимуть його на посаду наступного спікера, пише Washington Post.
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