Республіканці обрали кандидата на посаду спікера Палати представників

Республіканці на таємному голосування обрали конгресмена з Луїзіани Стіва Скаліза на посаду спікера Палати представників. Про це повідомляє американське видання The Hill.

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За підсумками голосування Стів Скаліз отримав 113 голосів, а його конкурент, прихильник 45-го президента США Дональда Трампа Джим Джордан – 99.

Тепер для того, щоб стати новим спікером Палати представників США, Скаліз має отримати 217 голосів у нижній палаті Конгресу.

Скаліз був головним претендентом на посаду спікера Палати представників після відставки Кевіна Маккарті. У разі обрання на посаду спікера він обійматиме цю посаду до січня 2025 року, якщо його не вирішать відправити у відставку.

Конгресмен активно висловлюється про події в Ізраїлі й наголошує на розв'язанні цієї проблеми.

За даними американських ЗМІ, Скаліза позиціюють як людину, яка має повагу серед республіканців та виступає за підтримку України у її війни проти Росії.

На порталі Respublicans For Ukraine опубліковано результати підтримки України американськими конгресменами. Залежно від їхнього голосування та заяв навпроти імен кожного з посадовців є відмітки.

У Джордана підтримка України на максимально негативному рівні (оцінка F), у Скаліза — на помірно позитивному (оцінка В).





Під час голосування відставку спікера підтримали 216 законодавців, проти проголосували 210. Вісім республіканців проголосували за усунення Маккарті з посади, це ультраправі прихильники 45-го президента США



У Білому домі Раніше Палата представників проголосувала за усунення Маккарті з посади спікера. Це перший такий випадок в історії США. Тепер необхідно буде обрати нового спікера, проте немає чіткої альтернативи, яка б мала підтримку, необхідну для отримання посади.Під час голосування відставку спікера підтримали 216 законодавців, проти проголосували 210. Вісім республіканців проголосували за усунення Маккарті з посади, це ультраправі прихильники 45-го президента США Дональда Трампа – Метт Гетц, Елі Крейн, Енді Біггс, Кен Бак, Тім Берчетт, Боб Гуд, Ненсі Мейс та Метт Розендейл. Сам Маккарті сказав , що багатьом республіканцям, які голосували проти нього, він допоміг обратися до Конгресу.У Білому домі заявили , що, попри те, що відбувається у Конгресі, більшість законодавців продовжують підтримувати Україну.

3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та президентом Байденом для ухвалення законопроєкту щодо короткострокового фінансування.

Гетц був одним із понад десяти республіканців, які неодноразово голосували проти висування Маккарті на посаду спікера у січні.

Деякі члени ультраправої частини партії об'єднуються навколо кандидатури представника команди Маккарті Тома Еммера (штат Міннесота) і пропонуватимуть його на посаду наступного спікера, пише Washington Post.

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