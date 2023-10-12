Reuters: "Трампісти" проти Скаліза на посаді спікера Палати представників – у нього рак

Конгресмен із Луїзіани Стів Скаліз, якого республіканці методом таємного голосування обрали на посаду спікера Палати представників, лікується від мієломи. Reuters пише, що прихильники Джима Джордана, який програв Скалізу, називають це причиною не віддавати йому перевагу на остаточному голосуванні.

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"Мені подобається Стів Скаліз, і він мені подобається настільки, що я хочу бачити, як він перемагає рак, а не жертвує своїм здоров'ям на найскладнішій посаді в Конгресі", – заявила ультраправа політична діячка Маджорі Тейлор Грін, яка підтримує Джордана та є прихильницею 45-го президента США Дональда Трампа.

За підсумками голосування, що відбулося 11 жовтня, Скаліз отримав 113 голосів, а його конкурент Джордан, який також підтримує Трампа, – 99.

Для того, щоб стати новим спікером Палати представників США, Скаліз має отримати 217 голосів у нижній палаті Конгресу.

За даними Reuters, невідомо, коли відбудеться остаточне голосування, адже перешкодою може стати республіканська внутрішня опозиція з числа "трампістів".

Скаліз був головним претендентом на посаду спікера Палати представників після відставки Кевіна Маккарті. У разі обрання на посаду спікера він обійматиме цю посаду до січня 2025 року, якщо його не вирішать відправити у відставку. Конгресмен активно висловлюється про події в Ізраїлі й наголошує на розв'язанні цієї проблеми. За даними американських ЗМІ, Скаліза позиціюють як людину, яка має повагу серед республіканців і виступає за підтримку України у її війни проти Росії. Скаліз був поранений унаслідок стрілянини 2017 року, коли озброєний чоловік напав на законодавців, які тренувалися перед щорічним благодійним бейсбольним матчем. Після нападу конгресмен переніс кілька операцій.

3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами й президентом Байденом для ухвалення законопроєкту щодо короткострокового фінансування.

Гетц був одним із понад десяти республіканців, які неодноразово голосували проти висування Маккарті на посаду спікера у січні.

Деякі члени ультраправої частини партії об'єднуються навколо кандидатури представника команди Маккарті Тома Еммера (штат Міннесота) і пропонуватимуть його на посаду наступного спікера, пише Washington Post.

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