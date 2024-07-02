Трампу предоставили частичный иммунитет. Байден прокомментировал: Опасный прецедент

Президент США уверен, что такое решение означает – власти офиса больше не будут ограничены законом

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден считает, что решение Верховного суда о президентской неприкосновенности Дональда Трампа создало "опасный прецедент", который может превратить президентов в "королей". Он призвал американцев "не соглашаться" и не поддержать Трампа на выборах, пишет агентство Reuters.

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Байден считает, что решение суда означает малую вероятность того, что Трамп предстанет перед судом до выборов 5 ноября за его участие в попытке упразднить результаты выборов 2020 года.

"Эта нация была основана на принципе, что в Америке нет королей. Каждый, каждый из нас равен перед законом. Никто, никто не стоит выше закона. Даже президент США", – подчеркнул Байден.

Он считает, что решение суда означает, что сейчас практически нет ограничений на то, что может делать президент.

"Это опасный прецедент, потому что власти офиса больше не будут ограничены законом. Единственные ограничения будет устанавливать сам президент", – добавил он.

Суд постановил, что Трамп не может быть привлечен к ответственности за какие-либо действия, относящиеся к его конституционным полномочиям как президенту, но может быть привлечен за частные действия.

В знаковом постановлении суд впервые признал любую форму президентского иммунитета от судебного преследования.

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