Трампу надали частковий імунітет. Байден прокоментував: Небезпечний прецедент

Президент США впевнений, що таке рішення означає – влада офісу більше не буде обмежена законом

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден вважає, що рішення Верховного суду щодо президентської недоторканності Дональда Трампа створило "небезпечний прецедент", який може перетворити президентів на "королів". Він закликав американців "не погоджуватися" та не підтримати Трампа на виборах, пише агентство Reuters.

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Байден вважає, що рішення суду означає малу імовірність того, що Трамп постане перед судом до виборів 5 листопада за його участь у спробі скасувати результати виборів 2020 року.

"Ця нація була заснована на принципі, що в Америці немає королів. Кожен, кожен з нас рівний перед законом. Ніхто, ніхто не стоїть вище закону. Навіть президент США", – наголосив Байден.

Він вважає, що рішення суду означає, що тепер практично немає обмежень на те, що може робити президент.

"Це небезпечний прецедент, тому що влада офісу більше не буде обмежена законом. Єдині обмеження встановлюватиме сам президент", – додав він.

Суд постановив, що Трамп не може бути притягнутий до відповідальності за будь-які дії, які належать до його конституційних повноважень як президента, але може бути притягнутий за приватні дії.

Водночас у знаковій постанові суд вперше визнав будь-яку форму президентського імунітету від судового переслідування.

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