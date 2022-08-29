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Транспорт в Киеве продолжит останавливаться во время тревоги: ответ Кличко на петицию

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2022, 12:38
Транспорт в Киеве продолжит останавливаться во время тревоги: ответ Кличко на петицию - Фото
Фото: unsplash.com

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на петицию об отмене нормы по остановке общественного транспорта во время воздушной тревоги. Это решение будет пересмотрено только тогда, когда в столице стабилизируется ситуация с безопасностью, говорится на сайте Киевской госадминистрации.

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"Решение Совета обороны города Киева принималось с учетом оценки текущей и прогнозируемой ситуации безопасности в столице, а следовательно, будет пересмотрено исключительно при условии ее существенной стабилизации и поступления соответствующих рекомендаций от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", — заявил городской голова.

Совет обороны Киева не является органом государственной власти или органом местного самоуправления. Это коллегиальный орган в особый период, деятельность которого регулируется специальными законами Украины, Киевский городской совет не оказывает влияния на него.

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Андрей Водяный
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общественный транспорт КГГА виталий кличко петиция
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