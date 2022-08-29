Транспорт в Киеве продолжит останавливаться во время тревоги: ответ Кличко на петицию

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на петицию об отмене нормы по остановке общественного транспорта во время воздушной тревоги. Это решение будет пересмотрено только тогда, когда в столице стабилизируется ситуация с безопасностью, говорится на сайте Киевской госадминистрации.

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"Решение Совета обороны города Киева принималось с учетом оценки текущей и прогнозируемой ситуации безопасности в столице, а следовательно, будет пересмотрено исключительно при условии ее существенной стабилизации и поступления соответствующих рекомендаций от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", — заявил городской голова.

Совет обороны Киева не является органом государственной власти или органом местного самоуправления. Это коллегиальный орган в особый период, деятельность которого регулируется специальными законами Украины, Киевский городской совет не оказывает влияния на него.

1 августа столичные власти решили останавливать наземный транспорт в Киеве во время воздушных тревог.

Киевляне, недовольные этим решением, инициировали петицию, в которой просили отменить запрет.

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Андрей Водяный

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