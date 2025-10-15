Травмы, переломы, повреждения легких. Названа причина смерти мэра Днепрорудного в плену РФ

Евгений Матвеев умер в сентябре 2024 года в СИЗО №3 в Пермском крае России, заявили в ОГП

Евгений Матвеев (Фото: Днепрорудненский городской совет)

Городской голова временно оккупированного Днепрорудного Запорожской области Евгений Матвеев умер в российском плену от многочисленных травм и повреждений. Об этом сообщил Офис генерального прокурора в ответ на запрос LIGA.net.

"Смерть наступила от закрытой тупой травмы туловища с множественными переломами ребер, повреждением легких и листков плевры", — говорится в ответе ОГП на вопрос о причине смерти.

По данным прокуратуры, мэр Днепрорудного умер 7 сентября 2024 года в следственном изоляторе №3 города Кизел Пермского края РФ.

В прокуратуре добавили, что сейчас в производстве о подозрении лицам не сообщалось. Досудебное расследование продолжается и осуществляется следователями Службы безопасности Украины.

СПРАВКА Матвеев несколько раз переизбирался на должность мэра Днепрорудного в Васильевском районе. С началом полномасштабного вторжения чиновник постоянно находился на рабочем месте и организовал все необходимое для жизнедеятельности горожан и обороны. В марте 2022 года оккупанты похитили Матвеева на блокпосту. Его дальнейшая судьба долгое время была неизвестна. В конце 2024 года стало известно, что тело мэра Днепрорудного вернули в Украину в рамках репатриации. Похоронили его в Буче Киевской области.

4 декабря 2024 года глава Запорожской ОВА заявил, что тело Матвеева вернули в Украину.

Слідств.Інфо со ссылкой на двух военнослужащих, которых освободили из российского плена, писало, что Матвеева до смерти забили при переводе в СИЗО №3 города Кизел.