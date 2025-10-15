Травми, переломи, ушкодження легень. Названо причину смерті мера Дніпрорудного у полоні РФ

Євгеній Матвєєв помер у вересні 2024 року в СІЗО №3 в Пермському краї Росії, заявили в ОГП

Євгеній Матвєєв (Фото: Дніпрорудненська міська рада)

Міський голова тимчасово окупованого Дніпрорудного Запорізької області Євгеній Матвєєв помер у російському полоні від чисельних травм і ушкоджень. Про це повідомив Офіс генерального прокурора у відповідь на запит LIGA.net.

"Смерть настала від закритої тупої травми тулуба з множинними переломами ребер, ушкодженням легень і листків плеври", – йдеться у відповіді ОГП на запитання про причини смерті.

За даними прокуратури, мер Дніпрорудного помер 7 вересня 2024 року у слідчому ізоляторі №3 міста Кізел Пермського краю РФ.

У прокуратурі додали, що наразі у провадженні про підозру особам не повідомлялось. Досудове розслідування триває та здійснюється слідчими Служби безпеки України.

ДОВІДКА Матвєєв декілька разів переобирався на посаду мера Дніпрорудного у Василівському районі. З початком повномасштабного вторгнення посадовець постійно перебував на робочому місці й організував усе необхідне для життєдіяльности містян та оборони. У березні 2022 року окупанти викрали Матвєєва на блокпості. Його подальша доля довгий час була невідома. Наприкінці 2024 року стало відомо, що тіло мера Дніпрорудного повернули в Україну в межах репатріації. Поховали його в Бучі Київської області.

4 грудня 2024 року глава Запорізької ОВА заявив, що тіло Матвєєва повернули в Україну.

Слідство.Інфо із посиланням на двох військовослужбовців, яких звільнили з російського полону, писало, що Матвєєва до смерті забили під час переведення до СІЗО №3 міста Кізел.