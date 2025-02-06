Трех жителей Буковины, которые совершали поджоги на Укрзалізниці, засадили на 15 лет – СБУ

Заседание суда ( Фото: ОГП)

Трое жителей Черновицкой области приговорены к 15 годам за то, что они поджигали объекты Укрзалізниці по заказу России. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Фигуранты были задержаны в сентябре 2024 года по горячим следам после поджога релейного шкафа на линии железнодорожного сообщения западного региона.

Правоохранители выяснили, что подозреваемые – два брата, которые привлекли к делу своего товарища из Черновцов. Все трое искали "быстрые" заработки на Telegram-каналах. В одном из таких каналов мужчин завербовал представитель российских спецслужб, сообщили в СБУ.

Следствие установило, что сначала российским агентам дали "тестовое" задание – наносить провокационные граффити на стенах городских построек. После этого их проинструктировали, как поджигать энергообъекты Укрзалізниці, чтобы нарушить транспортную логистику снабжения оружием и боеприпасами на фронт.

Отмечается, что во время обысков у фигурантов изъяли мобильные телефоны с доказательствами взрывной деятельности в пользу России.

Суд признал фигурантов дела виновными в диверсии и присудил всем по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.