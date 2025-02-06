В Одесской области российские агенты пытались пустить под откос грузовой поезд – СБУ
Служба безопасности Украины сообщила о задержании российских агентов в Одесской области. По данным следствия, фигуранты пытались пустить под откос грузовой поезд.
Спецслужба отмечает, что ее контрразведке удалось предотвратить диверсию на объекте Укрзалізниці: ночью задержанные начали разбирать часть пути и забивать металлическую арматуру в ее стыки, но именно на этом этапе их задержали правоохранители.
Они приводят детали о фигурантах – двое местных жителей 17 и 18 лет искали "легкие" деньги в тематических Telegram-каналах, где их увидел и дистанционно завербовал представитель спецслужб захватчиков.
СБУ отмечает, что этот же оккупант координировал попытку теракта в Одесской области в январе, когда российская агентка готовила синхронный подрыв административного здания подразделения Вооруженных Сил и припаркованной рядом машины.
"В случае совершения терактов и диверсии спецслужбы РФ надеялись распространить панические настроения среди гражданского населения региона и нанести ущерб транспортной логистике Сил обороны", – объясняет спецслужба.
Задержанным молодым людям сообщили о подозрении в диверсии, совершенном в условиях военного положения. Также решается вопрос о дополнительной квалификации по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
Пока фигуранты находятся под стражей. Максимально им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
- 30 января украинские правоохранители заявили о разоблачении агентурной группы российских спецслужб, которая получила задание на серию терактов в Одесской области и взорвала взрывчатку у здания волонтера, в результате чего тот погиб.
2 февраля СБУ сообщила о задержании 37-летнего безработного жителя Одессы. Мужчину подозревают в шпионаже за кораблями ВСУ вблизи одесского морпорта.
- 6 февраля правоохранители задержали в Харькове женщину, которая, по версии следствия, совершила теракт в конце января по заказу российских спецслужб.