СБУ: Задержан одессит, который шпионил за кораблями ВСУ возле морпорта

Задержанный (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины сообщила о задержании 37-летнего безработного жителя Одессы. Мужчину подозревают в шпионаже за кораблями Вооруженных Сил Украины вблизи одесского морпорта.

Правоохранители установили, что мужчину завербовала Федеральная служба безопасности России (ФСБ), когда тот искал "быстрые заработки" на Телеграмм-каналах.

Как установило расследование, для сбора разведданных подозреваемый объезжал побережье Одессы на собственном авто и скрыто делал фото и фиксировал геолокацию военных объектов на телефон. Данные через мессенджер присылал куратору из России.

По данным СБУ, оккупанты планировали использовать эту информацию для подготовки боевых операций в морской зоне с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе. Чтобы пустить оружие "в обход" противовоздушной обороны, ФСБ дала "агенту" дополнительное задание: выявить огневые позиции ПВО.

СБУ задокументировала факты преступлений и задержала подозреваемого по месту жительства в Одессе. Во время обысков у него обнаружили телефон и компьютер, через которые мужчина общался с куратором.

Мужчине сообщили о подозрении в госизмене. В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога. Ему может грозить пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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