СБУ: Затримано одесита, який шпигував за кораблями ЗСУ біля морпорта

Затриманий (Фото: СБУ)

Служба безпеки України повідомила про затримання 37-річний безробітного мещканця Одеси. Чоловіка підозрюють у шпигуванні за кораблями Збройних Сил України поблизу одеського морпорту.

Правоохоронці встановили, що чоловіка завербувала Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ), коли той шукав "швидкі заробітки" на Телеграм-каналах.

Як встановило розслідування, для збирання розвідданих підозрюваний об’їжджав узбережжя Одеси на власному авто і приховано робив фото та фіксував геолокації військових об’єктів на телефон. Дані він через месенджер надсилав куратору з Росії.

За даними СБУ, окупанти планували використати цю інформацію для підготовки бойових операцій у морській зоні з використанням крилатих ракет та дронів-камікадзе. А щоб пустити зброю "в обхід" протиповітрної оборони, ФСБ дала "агенту" додаткове задання: виявити вогневі позиції ППО.

СБУ задокументувала факти злочинів та затримала підозрюваного за місцем проживання в Одесі. Під час обшуків у нього виявили телефон та комп’ютер через які чоловік спілкувався з куратором.

Чоловіку повідомили про підозру у держзраді. Нараз він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому може загрожувати довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

24 січня СБУ повідомила, що на Львівщині курсантка готувала ракетний удар по казармах одногрупників.

30 січня СБУ повідомила, що встановлено російських генералів та майора, які організували удар по Епіцентру в Харкові.