СБУ: Затримано одесита, який шпигував за кораблями ЗСУ біля морпорта
Служба безпеки України повідомила про затримання 37-річний безробітного мещканця Одеси. Чоловіка підозрюють у шпигуванні за кораблями Збройних Сил України поблизу одеського морпорту.
Правоохоронці встановили, що чоловіка завербувала Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ), коли той шукав "швидкі заробітки" на Телеграм-каналах.
Як встановило розслідування, для збирання розвідданих підозрюваний об’їжджав узбережжя Одеси на власному авто і приховано робив фото та фіксував геолокації військових об’єктів на телефон. Дані він через месенджер надсилав куратору з Росії.
За даними СБУ, окупанти планували використати цю інформацію для підготовки бойових операцій у морській зоні з використанням крилатих ракет та дронів-камікадзе. А щоб пустити зброю "в обхід" протиповітрної оборони, ФСБ дала "агенту" додаткове задання: виявити вогневі позиції ППО.
СБУ задокументувала факти злочинів та затримала підозрюваного за місцем проживання в Одесі. Під час обшуків у нього виявили телефон та комп’ютер через які чоловік спілкувався з куратором.
Чоловіку повідомили про підозру у держзраді. Нараз він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому може загрожувати довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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