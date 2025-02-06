На Одещині російські агенти намагалися пустити під укіс вантажний потяг – СБУ

Двоє місцевих мешканців віком 17 та 18 років шукали "легкі" гроші у тематичних Telegram-каналах й були завербовані РФ, зазначає спецслужба

Ілюстративне фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання російських агентів в Одеській області. За даними слідства, фігуранти намагалися пустити під укіс вантажний потяг.

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Спецслужба зазначає, що її контррозвідці вдалося запобігти диверсії на об'єкті Укрзалізниці: вночі затримані почали розбирати частину колії та забивати металеву арматуру в її стики, але саме на цьому етапі їх затримали правоохоронці.

Вони наводять деталі про фігурантів – двоє місцевих мешканців віком 17 та 18 років шукали "легкі" гроші у тематичних Telegram-каналах, де їх побачив та дистанційно завербував представник спецслужб загарбників.

СБУ зауважує, що цей же окупант координував спробу теракту в Одеській області у січні, коли російська агентка готувала синхронний підрив адміністративної будівлі підрозділу Збройних Сил та припаркованої поруч машини.

"У разі вчинення терактів та диверсії спецслужби РФ сподівались поширити панічні настрої серед цивільного населення регіону та зашкодити транспортній логістиці Сил оборони", – пояснює спецслужба.

Затриманим молодикам повідомили про підозру у диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Наразі фігуранти перебувають під вартою. Максимально їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ