СБУ: В Харкові затримали агентку Росії, яка заклала вибухівку біля будинку ветерана

Чоловік у результаті вибуху отримав поранення та був ушпиталений, заявили в ОГП

Підозрювана (Фото: СБУ)

Правоохоронці затримали у Харкові жінку, яка, за версією слідства, вчинила теракт наприкінці січня на замовлення російських спецслужб. Про це повідомили Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора та Національна поліція.

За даними СБУ, жінка допомогла окупантам підірвати вибухівку біля приватного будинку ветерана Збройних Сил України. Для конспірації вона носила перуки, а після теракту намагалася знищити весь одяг, в якому була під час підготовки вибуху.

Підозрювана – 38-річна безробітна мешканка Харкова, яку російські спецслужби дистанційно завербували після її антиукраїнських коментарів у Telegram-каналах.

За версією слідства, жінка отримала від свого російського куратора інструкцію: забрати зі схрону саморобний вибуховий пристрій та закласти його у закопаній автомобільній шині поблизу будинку військового.

Крім того, вона встановила напроти його подвір’я замаскований мобільний телефон. Через віддалений доступ до цього гаджета ворог відстежував пересування ветерана і дистанційно активував вибухівку.

У прокуратурі зазначили, що чоловік у результаті вибуху отримав поранення та був ушпиталений.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері, де вона листувалась зі своїм російським куратором. Жінці оголосили про підозру у вчиненні теракту.

Вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ