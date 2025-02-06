СБУ: В Харькове задержали агента России, которая заложила взрывчатку у дома ветерана

Мужчина в результате взрыва получил ранения и был госпитализирован, заявили в ОГП

Подозреваемая (Фото: СБУ)

Правоохранители задержали в Харькове женщину, которая, по версии следствия, совершила теракт в конце января по заказу российских спецслужб. Об этом сообщили Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора и Национальная полиция.

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По данным СБУ, женщина помогла оккупантам подорвать взрывчатку у частного дома ветерана Вооруженных Сил Украины. Для конспирации она носила парики, а после теракта пыталась уничтожить всю одежду, в которой находилась во время подготовки взрыва.

Подозреваемая – 38-летняя безработная жительница Харькова, которую российские спецслужбы дистанционно завербовали после ее антиукраинских комментариев в Telegram-каналах.

По версии следствия, женщина получила от своего российского куратора инструкцию: забрать из схрона самодельное взрывное устройство и заложить его в зарытой автомобильной шине вблизи дома военного.

Кроме того, она установила напротив его двора замаскированный мобильный телефон. Через удаленный доступ к этому гаджету враг отслеживал передвижение ветерана и дистанционно активировал взрывчатку.

В прокуратуре отметили, что мужчина в результате взрыва получил ранения и был госпитализирован.

Во время обысков у задержанной изъят мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, где она переписывалась со своим российским куратором. Женщине объявили о подозрении в совершении теракта.

Она находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ