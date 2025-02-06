Трьох мешканців Буковини, які вчиняли підпали на Укрзалізниці, засадили на 15 років – СБУ
Трьох жителів Чернівецької області засудили на 15 років за те, що вони підпалювали об'єкти Укрзалізниці на замовлення Росії. Про це повідомила Служба безпеки України.
Фігурантів затримали у вересні 2024 року по гарячих слідах після підпалу релейної шафи на лінії залізничного сполучення західного регіону.
Правоохоронці з'ясували, що підозрювані – двоє братів, які залучили до справи свого товариша з Чернівців. Усі троє шукали "швидкі" заробітки на Telegram-каналах. В одному з таких каналів чоловіків завербував представник російських спецслужб, повідомили в СБУ.
Слідство встановило, що спочатку російським агентам дали "тестове" завдання – наносити провокативні графіті на стінах міських будівель. Після цього їх проінструктували, як підпалювати енергооб’єкти Укрзалізниці, щоб порушити транспортну логістику постачання зброї та боєприпасів на фронт.
Зазначається що під час обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь Росії.
Суд визнав фігурантів справи винними у диверсії та присудив усім по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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