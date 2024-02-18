Третий день подряд потери россиян – более 1000 солдат за сутки: сводка от Генштаба
Армия России в течение 17 февраля потеряла 1080 военных, а с начала полномасштабной войны в Украине потери России в личном составе превысили 402 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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С 24 февраля 2022 года до утра воскресенье оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 402 430 (+1080) человек ликвидировано;
→ танков – 6487 (+11);
→ боевых бронированных машин – 12 198 (+53);
→ артиллерийских систем – 9709 (+40);
→ РСЗО – 984 (0);
→ средств ПВО – 674 (+3);
→ самолетов – 335 (+3);
→ вертолетов – 325 (0);
→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 7449 (+36);
→ крылатых ракет – 1898 (+2);
→ кораблей/катеров – 25 (0);
→ подлодок – 1 (0);
→ автомобильной техники и автоцистерн – 12 736 (+2);
→ спецтехники – 1540 (+7).
- Третья отдельная штурмовая бригада заявила, что только она в последние дни российского штурма Авдеевки уничтожила более 1500 россиян. Еще 3500 они потеряли ранеными.
- У россиян было господство в воздухе, безлимитный боекомплект и кратное преимущество в численности войск в Авдеевке, по оценкам той же Третьей штурмовой – на одного украинского солдата у россиян было семеро.