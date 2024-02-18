Третий день подряд потери россиян – более 1000 солдат за сутки: сводка от Генштаба

Армия России в течение 17 февраля потеряла 1080 военных и сотню единиц основной техники: танков, бронированных машин, артиллерии

Фото: пресс-служба Офиса президента

Армия России в течение 17 февраля потеряла 1080 военных, а с начала полномасштабной войны в Украине потери России в личном составе превысили 402 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля 2022 года до утра воскресенье оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 402 430 (+1080) человек ликвидировано;

→ танков – 6487 (+11);

→ боевых бронированных машин – 12 198 (+53);

→ артиллерийских систем – 9709 (+40);

→ РСЗО – 984 (0);

→ средств ПВО – 674 (+3);

→ самолетов – 335 (+3);

→ вертолетов – 325 (0);

→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 7449 (+36);

→ крылатых ракет – 1898 (+2);

→ кораблей/катеров – 25 (0);

→ подлодок – 1 (0);

→ автомобильной техники и автоцистерн – 12 736 (+2);

→ спецтехники – 1540 (+7).