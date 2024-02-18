Третій день поспіль втрати росіян – понад 1000 солдатів за добу: зведення від Генштабу

Фото: пресслужба Офісу президента

Армія Росії протягом 17 лютого втратила 1080 військових, а з початку повномасштабної війни в Україні втрати Росії в особовому складі перевищили 402 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:

→ особового складу – близько 402 430(+1080) осіб ліквідовано;

→ танків – 6487 (+11);

→ бойових броньованих машин – 12 198 (+53);

→ артилерійських систем – 9709 (+40);

→ РСЗВ – 984 (0);

→ засобів ППО – 674 (+3);

→ літаків – 335 (+3);

→ гелікоптерів – 325 (0);

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7449 (+36);

→ крилатих ракет – 1898 (+2);

→ кораблів/катерів – 25 (0);

→ підводних човнів – 1 (0);

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 12 736 (+2);

→ спецтехніки – 1540 (+7).