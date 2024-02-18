Третій день поспіль втрати росіян – понад 1000 солдатів за добу: зведення від Генштабу
Армія Росії протягом 17 лютого втратила 1080 військових, а з початку повномасштабної війни в Україні втрати Росії в особовому складі перевищили 402 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
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З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:
→ особового складу – близько 402 430(+1080) осіб ліквідовано;
→ танків – 6487 (+11);
→ бойових броньованих машин – 12 198 (+53);
→ артилерійських систем – 9709 (+40);
→ РСЗВ – 984 (0);
→ засобів ППО – 674 (+3);
→ літаків – 335 (+3);
→ гелікоптерів – 325 (0);
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7449 (+36);
→ крилатих ракет – 1898 (+2);
→ кораблів/катерів – 25 (0);
→ підводних човнів – 1 (0);
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 12 736 (+2);
→ спецтехніки – 1540 (+7).
- Третя окрема штурмова бригада заявила, що лише вона в останні дні російського штурму Авдіївки знищила понад 1500 росіян. Ще 3500 вони втратили пораненими.
- Росіяни мали панування в повітрі, безлімітний боєкомплект і кратну перевагу в чисельності військ в Авдіївці, за оцінками тієї ж Третьої штурмової – на одного українського солдата у росіян було семеро.