Третий раунд переговоров между Украиной и Россией состоится 7 марта

Третий раунд переговоров между украинской и российской делегациями по вопросу прекращения войны России против Украины состоится в понедельник, 7 марта. Об этом в Facebook сообщил член украинской делегации, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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Второй раунд переговоров прошел 3 марта.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, переговоры с Россией не принесли желаемого для украинской стороны результата. Однако стороны достигли понимания об организации гуманитарных коридоров, заявил он.







Вадим Ребрина

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