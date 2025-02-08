Третья штурмовая разгромила колонну "элитных" войск россиян в Харьковской области
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины разгромили колонну оккупантов в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба 3-й ОШБр.
По данным военных, в районе населенного пункта Первомайское 4-я танковая дивизия, так называемая "элитная" Кантемировская, 1-й танковой армии Вооруженных сил России попыталась совершить прорыв колонной танков и бронированных машин пехоты с участием багги.
"Попав под удары артиллерии, противник потерял первые две БМП еще на переправе — техника попросту утонула. В работу вступили силы FPV бригады, нанесшие удары на ходу движения вражеской колонны. Пехота внепланово десантировалась с машин и ее добили сбросами и артиллерией", – говорится в сообщении.
Военные отметили, что штурм россиян закончился уничтожением бронированной ремонтно-эвакуационной машины, которую оккупанты направили, чтобы достать затопленную технику.
В результате россияне потеряли 10 единиц техники, 10 человек убитыми и 30 ранеными.
В бригаде пообещали вскоре опубликовать видео отражения вражеского штурма.
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