Третя штурмова розгромила колону "елітних" військ росіян у Харківській області

Під час штурму окупанти втратили 10 одиниць техніки та 40 осіб вбитими й пораненими

Військовий 3 ОШБр (Фото: пресслужба бригади)

Бійці 3 окремої штурмової бригади Збройних Сил України розгромили колону окупантів у Харківській області. Про це повідомила пресслужба 3 ОШБр.

За даними військових, у районі населеного пункту Першотравневе 4 танкова дивізія, так звана "елітна" Кантемирівська, 1 танкової армії Збройних сил Росії спробувала здійснити прорив колоною танків та броньованих машин піхоти за участю багі.

"Потрапивши під удари артилерії, противник втратив перші дві БМП ще на переправі — техніка попросту втопилася. В роботу вступили сили FPV бригади, які завдали ударів на ходу руху ворожої колони. Піхота позапланово десантувалася з машин і її добили скидами та артилерією", – йдеться у повідомленні.

Військові зазначили, що штурм росіян закінчився знищенням броньованої ремонтно-евакуаційної машини, яку окупанти спрямували, щоб дістати потоплену техніку.

В результаті росіяни втратили 10 одиниць техніки, 10 осіб вбитими й 30 – пораненими.

У бригаді пообіцяли невдовзі опублікувати відео відбиття ворожого штурму.