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Тревога была из-за МиГ-31 в Беларуси. Они улетели, но бить могут откуда угодно – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 18:15
Тревога была из-за МиГ-31 в Беларуси. Они улетели, но бить могут откуда угодно – ВСУ - Фото
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Сегодня, 1 декабря, воздушная тревога по всей Украине была объявлена из-за взлета истребителей МиГ-31 в Беларуси, которые впоследствии "куда-то улетели". Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

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По предварительной информации, как сказал Игнат, тревоги были из-за МиГ-31, которые поднялись в небо в Беларуси и "куда-то полетели".

Он подчеркнул, что для Украины не имеет особого значения перемещение авиации с территории Беларуси, так как ракеты "Кинжал", которые несет МиГ-31, могут лететь и не с территории Беларуси, а "откуда угодно".

"То, что они находились в Беларуси, для нас особого стратегического значения не имеет. Возможно, это был больше знак для стран Запада рядом с Беларусью – Польши, стран Балтии. Нахождение МиГ-31 в этом регионе – возможно, это такое давление на страны Запада", – предположил Игнат.

Он также сообщил, что россияне увеличили активность тактической авиации в последние несколько дней. Сегодня наблюдалась активность до 30 российских самолетов на временно оккупированной территории Украины, в акватории Черного моря и в РФ.

"Это тактическая авиация – не стратегическая. Эти самолеты были направлены, очевидно, на поддержку сухопутных войск РФ, а также, возможно, для нанесения ударов управляемыми ракетами", – объяснил спикер Воздушных сил.

Читайте также: Армия России увеличила активность авиации, вероятность ударов не исчезает — Воздушные силы

Оксана Житнюк
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