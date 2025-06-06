Три экс-министра обороны времен Януковича получили подозрения в государственной измене
Три бывших министра обороны Украины в 2010-2014 годах получили подозрения в государственной измене из-за того, что продавали вооружение и военную технику. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора и Государственном бюро расследований.
Согласно информации из открытых источников, речь идет о Михаиле Ежеле, Дмитрии Саламатине и Павле Лебедеве.
По данным следствия, с марта 2010 по февраль 2014 они, возглавляя Минобороны, принимали решения об отчуждении и реализации боеспособного вооружения и военной техники, фактическое наличие которой было ниже потребностей Вооруженных Сил Украины.
Таким образом были безосновательно реализованы:
→ сотни единиц бронетехники и артиллерийских систем;
→ десятки единиц зенитно-ракетных комплексов;
→ сотни единиц гусеничной и колесной техники;
→ десятки боевых самолетов и вертолетов;
→ миллион единиц стрелкового оружия и боеприпасов разных калибров
→ тысячи ракет.
Правоохранители отметили, что указанного вооружения крайне не хватало Силам обороны Украины в начале военной агрессии РФ в феврале 2014 года и не хватает по сей день.
"Своими действиями экс-министры обороны причинили вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной безопасности Украины, а также предоставили РФ помощь в проведении взрывной деятельности против Украины", – отметили в ОГП.
В ДБР подчеркнули, что в случае неявки подозреваемых по вызовам будет принято решение объявить их в розыск и взять под стражу.
- 3 июня ГБР сообщало, что подозрение получили военные ТЦК, которые принудительно мобилизовали мужчину.
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