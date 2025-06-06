Три экс-министра обороны времен Януковича получили подозрения в государственной измене

В результате их действий было распродано вооружение, которого ВСУ не хватило в 2014 году и не хватает сейчас

Михаил Ежель (Фото: mil.gov.ua)

Три бывших министра обороны Украины в 2010-2014 годах получили подозрения в государственной измене из-за того, что продавали вооружение и военную технику. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора и Государственном бюро расследований.

Согласно информации из открытых источников, речь идет о Михаиле Ежеле, Дмитрии Саламатине и Павле Лебедеве.

По данным следствия, с марта 2010 по февраль 2014 они, возглавляя Минобороны, принимали решения об отчуждении и реализации боеспособного вооружения и военной техники, фактическое наличие которой было ниже потребностей Вооруженных Сил Украины.

Таким образом были безосновательно реализованы:

→ сотни единиц бронетехники и артиллерийских систем;

→ десятки единиц зенитно-ракетных комплексов;

→ сотни единиц гусеничной и колесной техники;

→ десятки боевых самолетов и вертолетов;

→ миллион единиц стрелкового оружия и боеприпасов разных калибров

→ тысячи ракет.

Правоохранители отметили, что указанного вооружения крайне не хватало Силам обороны Украины в начале военной агрессии РФ в феврале 2014 года и не хватает по сей день.

"Своими действиями экс-министры обороны причинили вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной безопасности Украины, а также предоставили РФ помощь в проведении взрывной деятельности против Украины", – отметили в ОГП.

В ДБР подчеркнули, что в случае неявки подозреваемых по вызовам будет принято решение объявить их в розыск и взять под стражу.

Ежель, Саламатин и Лебедев