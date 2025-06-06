Три ексміністри оборони часів Януковича отримали підозри у державній зраді

Унаслідок їхніх дій було розпродано озброєння, якого ЗСУ не вистачило у 2014 році та не вистачає зараз

Михайло Єжель (Фото: mil.gov.ua)

Три колишні міністри оборони України у 2010-2014 роках отримали підозри у державній зраді через те, що продавали озброєння та військову техніку. Про це повідомили Офіс генпрокурора та Державне бюро розслідувань.

Згідно з інформацією з відкритих джерел йдеться про Михайла Єжеля, Дмитра Саламатіна та Павла Лебедєва.

За даними слідства, з березня 2010 року до лютого 2014 року вони, очолюючи Міноборони, приймали рішення про відчуження та реалізацію боєздатного озброєння і військової техніки, фактична наявність якої була нижчою за потреби Збройних Сил України.

Таким чином було безпідставно реалізовано:

→ сотні одиниць бронетехніки та артилерійських систем;

→ десятки одиниць зенітно-ракетних комплексів;

→ сотні одиниць гусеничної та колісної техніки;

→ десятки бойових літаків та вертольотів;

→ мільйон одиниць стрілецької зброї та боєприпасів різних калібрів;

→ тисячі ракет.

Правоохоронці зазначили, що вказаного озброєння вкрай не вистачало Силам оборони України на початку військової агресії РФ у лютому 2014 року та до цього часу.

"Своїми діями ексміністри оборони заподіяли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, а також надали РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", – зазначили в ОГП.

У ДБР підкреслили, що в разі неявки підозрюваних за викликами буде прийнято рішення оголосити їх у розшук та взяти під варту.

Єжель, Саламатін та Лебедєв