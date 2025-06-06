Три ексміністри оборони часів Януковича отримали підозри у державній зраді
Три колишні міністри оборони України у 2010-2014 роках отримали підозри у державній зраді через те, що продавали озброєння та військову техніку. Про це повідомили Офіс генпрокурора та Державне бюро розслідувань.
Згідно з інформацією з відкритих джерел йдеться про Михайла Єжеля, Дмитра Саламатіна та Павла Лебедєва.
За даними слідства, з березня 2010 року до лютого 2014 року вони, очолюючи Міноборони, приймали рішення про відчуження та реалізацію боєздатного озброєння і військової техніки, фактична наявність якої була нижчою за потреби Збройних Сил України.
Таким чином було безпідставно реалізовано:
→ сотні одиниць бронетехніки та артилерійських систем;
→ десятки одиниць зенітно-ракетних комплексів;
→ сотні одиниць гусеничної та колісної техніки;
→ десятки бойових літаків та вертольотів;
→ мільйон одиниць стрілецької зброї та боєприпасів різних калібрів;
→ тисячі ракет.
Правоохоронці зазначили, що вказаного озброєння вкрай не вистачало Силам оборони України на початку військової агресії РФ у лютому 2014 року та до цього часу.
"Своїми діями ексміністри оборони заподіяли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, а також надали РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", – зазначили в ОГП.
У ДБР підкреслили, що в разі неявки підозрюваних за викликами буде прийнято рішення оголосити їх у розшук та взяти під варту.
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