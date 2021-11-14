UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Три главные новости Украины и мира на 19:00 14 ноября

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2021, 19:00
Три главные новости Украины и мира на 19:00 14 ноября - Фото

1. СИЛОВИКИ ПРОВЕЛИ СОВЕЩАНИЕ У ГРАНИЦЫ БЕЛАРУСИ. УКРАИНЕ ГРОЗИТ 16 000 МИГРАНТОВ. Сегодня в Луцке прошло заседание Совета нацбезопасности и обороны в связи с ситуацией на польско-беларуской границе. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что сейчас в Беларуси находится 16 000 "беженцев", и это "очередная спецоперация РФ" (подробнее).

2. "НУЖНО ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВСЕГО НАТО". ПОЛЬША, ЛИТВА И ЛАТВИЯ ОБСУЖДАЮТ ЗАПУСК 4-Й СТАТЬИ АЛЬЯНСА. Польша, Литва и Латвия обсуждают, не запустить ли им четвертую статью договора о НАТО из-за ситуации с мигрантами на границе – она подразумевает начало консультаций с союзниками по Альянсу, сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (подробнее).

3. "МЫ ВСЕ ЕЩЕ СТУЧИМСЯ В ДВЕРЬ КАТАСТРОФЫ". В ГЛАЗГО ПРИНЯЛИ НОВОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ. На саммите COP26 в Глазго заключили соглашение по предотвращению изменений климата – страны согласились "постепенно сокращать" использование угля, хотя изначально планировали отказаться от него (подробнее).

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 