Три главные новости Украины и мира на 19:00 14 ноября

1. СИЛОВИКИ ПРОВЕЛИ СОВЕЩАНИЕ У ГРАНИЦЫ БЕЛАРУСИ. УКРАИНЕ ГРОЗИТ 16 000 МИГРАНТОВ. Сегодня в Луцке прошло заседание Совета нацбезопасности и обороны в связи с ситуацией на польско-беларуской границе. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что сейчас в Беларуси находится 16 000 "беженцев", и это "очередная спецоперация РФ" (подробнее).

2. "НУЖНО ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВСЕГО НАТО". ПОЛЬША, ЛИТВА И ЛАТВИЯ ОБСУЖДАЮТ ЗАПУСК 4-Й СТАТЬИ АЛЬЯНСА. Польша, Литва и Латвия обсуждают, не запустить ли им четвертую статью договора о НАТО из-за ситуации с мигрантами на границе – она подразумевает начало консультаций с союзниками по Альянсу, сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (подробнее).

3. "МЫ ВСЕ ЕЩЕ СТУЧИМСЯ В ДВЕРЬ КАТАСТРОФЫ". В ГЛАЗГО ПРИНЯЛИ НОВОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ. На саммите COP26 в Глазго заключили соглашение по предотвращению изменений климата – страны согласились "постепенно сокращать" использование угля, хотя изначально планировали отказаться от него (подробнее).

Оксана Житнюк

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