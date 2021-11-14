"Нужно вмешательство всего НАТО". Польша, Литва и Латвия обсуждают запуск 4 статьи Альянса
Польша, Литва и Латвия обсуждают, не запустить ли им четвертую статью договора о НАТО из-за ситуации с мигрантами на границе – она подразумевает начало консультаций с союзниками по Альянсу. Об этом в интервью PAP сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отвечая на вопрос о ходе переговоров с главами правительств вышеупомянутых стран.
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По словам Моравецкого, четвертая статья НАТО – это "решение, которое предусматривает, что стороны будут совместно консультироваться всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из союзных стран находятся под угрозой"
"Кажется, что это нужно все больше и больше. Поскольку уже недостаточно только, чтобы мы публично выражали свою обеспокоенность. Сейчас нужны уже конкретные шаги и вмешательство всего Альянса", – сказал премьер Польши.
Статья 4 Североатлантического договора звучит следующим образом: "Договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой".
В НАТО объясняют – четвертая статья позволяет членам Альянса выносить на обсуждение Совета НАТО любой вопрос, вызывающий озабоченность, особенно связанный с безопасностью. На этих консультациях страны-члены могут просто обменяться информацией, а могут принять какое-то консенсуальное решение. С момента создания Альянса в 1949 году статья 4 применялась шесть раз. Последний раз – Турцией.
- 8 ноября режим Лукашенко перебросил большую группу мигрантов к границам Польши, где польские пограничники не дают им попасть в страну. Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что мигранты могут пойти через Украину. По словам нардепа Слуги народа Марьяны Безуглой, потоки могут хлынуть с 20 ноября. МВД усиливает границу техникой, военными и беспилотниками.
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