Три главные новости Украины и мира на 19:00 18 июля
1. СБУ ВЫЗВАЛА МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ ШОЙГУ ДЛЯ ВРУЧЕНИЯ ПОДОЗРЕНИЯ. Служба безопасности Украины опубликовала на сайте скан повестки о вызове российского министра обороны Сергея Шойгу в Мариуполь для проведения следственных действий и вручения подозрения (Подробнее).
2. ВСЛЕД ЗА ДАНИЕЙ И ГЕРМАНИЕЙ. ДЛЯ УКРАИНЦЕВ ОТКРЫЛА ГРАНИЦЫ БЕЛЬГИЯ: УСЛОВИЯ ВЪЕЗДА. Бельгия открыла границы для украинцев (Подробнее).
3. ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДО ОЛИМПИАДЫ. В ОЛИМПИЙСКОЙ ДЕРЕВНЕ В ТОКИО ПРОИЗОШЛА ВСПЫШКА COVID-19. В олимпийской деревне в Токио начали регистрировать первые случаи коронавируса. Сейчас, за пять дней до начала Олимпиады, там насчитывается более 50 заболевших (Подробнее).
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