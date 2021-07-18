UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Три главные новости Украины и мира на 19:00 18 июля

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2021, 19:00
Три главные новости Украины и мира на 19:00 18 июля - Фото

1. СБУ ВЫЗВАЛА МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ ШОЙГУ ДЛЯ ВРУЧЕНИЯ ПОДОЗРЕНИЯ. Служба безопасности Украины опубликовала на сайте скан повестки о вызове российского министра обороны Сергея Шойгу в Мариуполь для проведения следственных действий и вручения подозрения (Подробнее). 

2. ВСЛЕД ЗА ДАНИЕЙ И ГЕРМАНИЕЙ. ДЛЯ УКРАИНЦЕВ ОТКРЫЛА ГРАНИЦЫ БЕЛЬГИЯ: УСЛОВИЯ ВЪЕЗДА. Бельгия открыла границы для украинцев (Подробнее). 

3. ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДО ОЛИМПИАДЫ. В ОЛИМПИЙСКОЙ ДЕРЕВНЕ В ТОКИО ПРОИЗОШЛА ВСПЫШКА COVID-19. В олимпийской деревне в Токио начали регистрировать первые случаи коронавируса. Сейчас, за пять дней до начала Олимпиады, там насчитывается более 50 заболевших (Подробнее). 

Читайте также: 

История | Сохранить "Квіти України". Советский модернизм – это ценность? Говорят архитекторы

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 