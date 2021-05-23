Три главные новости Украины и мира на 19:00 23 мая

1. В ФИНАЛЕ ЕВРОВИДЕНИЯ 2021 ВЫИГРАЛИ ИТАЛЬЯНЦЫ. Победителем Евровидения-2021 стала итальянская группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Украинцы Go_A с песней SHUM взяли пятое место. (подробнее)

2. В БЕЛАРУСИ ПОСАДИЛИ САМОЛЕТ RYANAIR И ЗАДЕРЖАЛИ ОСНОВАТЕЛЯ NEXTA. В Минске якобы из-за сообщения о минировании срочно посадили самолет авиакомпании Ryanair рейса Афины – Вильнюс.Задержан находившийся на борту основатель крупнейшего беларуского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. (подробнее)

3. В ВЕЛИКОБРИТАНИИ НАЗВАЛИ РОССИЮ УГРОЗОЙ №1. Российские подлодки и боевые корабли регулярно ходят у британских берегов, РФ является угрозой №1 для Великобритании – заявил министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес. (подробнее)

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