"У берегов кружат подлодки". Министр обороны Великобритании назвал Россию угрозой №1

Российские подлодки и боевые корабли регулярно ходят у британских берегов, РФ является угрозой №1 для Великобритании. Об этом изданию The Telegraph сказал министр обороны Великобриатнии Бен Уоллес.

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Уоллес заявил, что подводные лодки кружат вдоль всего побережья Великобритании, назвав Москву "угрозой номер один" для Великобритании, отмечают в издании.

Уоллес отметил, что воды Великобритании "регулярно посещают" российские корабли. Он добавил, что Москва проводила "ряд операций, преднамеренно в Великобритании".

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В издании отмечают, что с 2013 года Великобритания зафиксировала не менее 150 случаев появления российских Военно-морских Сил у британских берегов. Королевский флот часто отправлял фрегат или эсминец для перехвата или наблюдения за их перемещениями.

Обычно российские корабли встречаются в Северном море или Ла-Манше, пишут журналисты. Однако Уоллес сказал, что российская подлодка проекта Палтус ("kilo klass") была замечена в Ирландском море в конце прошлого года. По его словам, Великобритания не видела ее там "очень и очень давно, возможно, это было впервые".

"Мы пробовали деэскалацию, мы пробовали разные методы, но сейчас, пока Россия не изменит свое отношение, довольно трудно понять, к чему мы придем. Это страна, которая убила людей в Солсбери (при химатаке на экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля, – ред.)", – сказал Уоллес.

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Марк Сировой

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