Украина и Великобритания расширяют военное сотрудничество в рамках операции ORBITAL

Вооруженные силы Украины и Великобритании расширят сотрудничество в рамках операции ORBITAL. Соответствующие договоренности были заключены во встречи главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака с начальником штаба обороны Великобритании генералом Николасом Картером, передает пресс-служба ВСУ.

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В частности, Хомчак и Картер договорились о расширении учебно-тренировочной операции ORBITAL до миссии по обмену опытом и подписали соответствующее техническое соглашение.

Как отмечается, это создает дополнительные возможности для развития ВСУ, прежде всего в подготовке Военно-морских сил, Сухопутных войск, Воздушных сил и Сил специальных операций.

Генерал Картер отметил, что в рамках сотрудничества британские военные подготовили более 20 000 украинских военнослужащих.

"Британская сторона также возглавляет инициативу подготовки ВМС ВСУ и поддерживает оборонную реформу в Украине", – отметил начальник штаба обороны Великобритании.

СПРАВКА. Операция ORBITAL была основана Великобританией в Украине в 2015 году как ответ на агрессию России на Донбассе и оккупацию Крыма. Программа британской миссии военной подготовки для личного состава ВСУ сначала включала несколько тренировочных курсов, среди которых – выявление заминированных территорий, идентификация мин и взрывных устройств. Впоследствии ORBITAL неоднократно расширялась.

Ранее сегодня сообщалось, что Украина ведет переговоры о покупке для ВМС двух противоминных тральщиков типа Sandown у Великобритании.

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Наталия Медведева

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