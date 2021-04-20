Украина и Великобритания расширяют военное сотрудничество в рамках операции ORBITAL
Вооруженные силы Украины и Великобритании расширят сотрудничество в рамках операции ORBITAL. Соответствующие договоренности были заключены во встречи главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака с начальником штаба обороны Великобритании генералом Николасом Картером, передает пресс-служба ВСУ.
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В частности, Хомчак и Картер договорились о расширении учебно-тренировочной операции ORBITAL до миссии по обмену опытом и подписали соответствующее техническое соглашение.
Как отмечается, это создает дополнительные возможности для развития ВСУ, прежде всего в подготовке Военно-морских сил, Сухопутных войск, Воздушных сил и Сил специальных операций.
Генерал Картер отметил, что в рамках сотрудничества британские военные подготовили более 20 000 украинских военнослужащих.
"Британская сторона также возглавляет инициативу подготовки ВМС ВСУ и поддерживает оборонную реформу в Украине", – отметил начальник штаба обороны Великобритании.
- Ранее сегодня сообщалось, что Украина ведет переговоры о покупке для ВМС двух противоминных тральщиков типа Sandown у Великобритании.
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