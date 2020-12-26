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Три главные новости Украины и мира на 19:00 26 декабря

26.12.2020, 19:00
Три главные новости Украины и мира на 19:00 26 декабря - Фото

1. ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОДОРОЖАЕТ. Семь компаний опубликовали данные о поднятии цены кубометра газа с 89 коп до 1,56 грн (подробнее).

2. ЗАВТРА В ЕВРОСОЮЗЕ СТАРТУЕТ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА. Вакцины доставлены во все страны ЕС (подробнее).

3. ГРУЗИЯ ЗАКРЕПИЛА КУРС В НАТО И ЕС В РЕЗОЛЮЦИИ ПАРЛАМЕНТА. Вступление в Евросоюз и НАТО названо главной целью внешней политики страны, Россия – источник конвенционных и гибридных угроз (подробнее).

Читайте спецпроект: Археология Рождества

Денис Юдин
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