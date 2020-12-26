Три главные новости Украины и мира на 19:00 26 декабря
26.12.2020, 19:00
1. ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОДОРОЖАЕТ. Семь компаний опубликовали данные о поднятии цены кубометра газа с 89 коп до 1,56 грн (подробнее).
2. ЗАВТРА В ЕВРОСОЮЗЕ СТАРТУЕТ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА. Вакцины доставлены во все страны ЕС (подробнее).
3. ГРУЗИЯ ЗАКРЕПИЛА КУРС В НАТО И ЕС В РЕЗОЛЮЦИИ ПАРЛАМЕНТА. Вступление в Евросоюз и НАТО названо главной целью внешней политики страны, Россия – источник конвенционных и гибридных угроз (подробнее).
Читайте спецпроект: Археология Рождества
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Методолог 1С
Киев • Sport Life
Операційний менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1СРазместить вакансию
Киев • Sport Life
Последние новости
Комментарии