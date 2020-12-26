UA

В Грузии приняли резолюцию о внешней политике. Главная цель – вступить в ЕС и НАТО

26.12.2020, 15:42
В Грузии приняли резолюцию о внешней политике. Главная цель – вступить в ЕС и НАТО - Фото
Иллюстративное фото - EPA

В Грузии закрепили евроатлантическую интеграцию в резолюции парламента о внешней политике. Решение поддержал 81 депутат, передает информагентство Новости-Грузия.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В документе говорится, что вступление в Европейский Союз и НАТО является главной целью, и этому пути нет альтернатив. Еще одной главной целью закреплено восстановление территориальной целостности мирным путем.

Приоритетами внешней политики также названы:

–  стратегическое партнерство с Турцией и Азербайджаном;

– укрепление добрососедских и дружественных отношений с Арменией;

– максимальная реализация стратегического потенциала с Украиной, Румынией, Болгарией.

Читайте также: Генерал армии США: Грузия уже должна была быть в НАТО, а за ней – Украина

Стратегическими партнерами Грузия считает еще США, Германию, Францию, Великобританию. Особо подчеркивается сотрудничество со странами Восточной, Центральной Европы и странами Балтии. Приоритетная роль Грузии – связующий узел между Западом и Востоком.

В резолюции также говорится, что от России "исходят конвенционные и гибридные угрозы". А потому Грузия "продолжит прагматичную и принципиальную политику с РФ, основываясь на государственных интересах и основополагающих нормах международного права".

Читайте также: Украина намерена стать членом НАТО к 2030 году – замглавы МИД Джапарова: видео

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
Грузия нато европейский союз резолюция

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Археология Рождества

ИсторииАрхеология Рождества
 