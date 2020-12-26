В Грузии приняли резолюцию о внешней политике. Главная цель – вступить в ЕС и НАТО

В Грузии закрепили евроатлантическую интеграцию в резолюции парламента о внешней политике. Решение поддержал 81 депутат, передает информагентство Новости-Грузия.

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В документе говорится, что вступление в Европейский Союз и НАТО является главной целью, и этому пути нет альтернатив. Еще одной главной целью закреплено восстановление территориальной целостности мирным путем.

Приоритетами внешней политики также названы:

– стратегическое партнерство с Турцией и Азербайджаном;

– укрепление добрососедских и дружественных отношений с Арменией;

– максимальная реализация стратегического потенциала с Украиной, Румынией, Болгарией.

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Стратегическими партнерами Грузия считает еще США, Германию, Францию, Великобританию. Особо подчеркивается сотрудничество со странами Восточной, Центральной Европы и странами Балтии. Приоритетная роль Грузии – связующий узел между Западом и Востоком.

В резолюции также говорится, что от России "исходят конвенционные и гибридные угрозы". А потому Грузия "продолжит прагматичную и принципиальную политику с РФ, основываясь на государственных интересах и основополагающих нормах международного права".

29 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил прогресс Грузии, призвал ее продолжать сближение и готовиться к членству в Альянсе.

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Марк Сировой

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