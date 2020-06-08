Три главные новости Украины и мира на 19:00 8 июня

1. В УКРАИНЕ СТАЛО БОЛЬШЕ ОБЛАСТЕЙ, НЕГОТОВЫХ К ОСЛАБЛЕНИЮ КАРАНТИНА. По состоянию на 8 июня в семи областях и Киеве нельзя смягчать карантин из-за плохих показателей по заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19. (подробнее)

2. НАЧАЛАСЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДЕЛУ МH17. Из-за коронавируса количество людей в зале заседаний ограничено. (подробнее)

3. РОССИЙСКИЙ ЭКС-ШПИОН СКРИПАЛЬ С ДОЧЕРЬЮ ПОКИНУЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИЮ. Пострадавшие от атаки ФСБ "Новичком" переехали в Новую Зеландию, изменив имена. (подробнее)

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