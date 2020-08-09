Три главные новости Украины и мира на 19:00 9 августа

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1. В БЕЛАРУСИ ПРОХОДЯТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ. Нынешнему главе государства Александру Лукашенко, который занимает должность уже 26 лет, противостоят Анна Канопацкая, Сергей Черчень, Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская. LIGA.net ведет хронику. (подробнее)

2. С 9 АВГУСТА АДМИНГРАНИЦА С КРЫМОМ ВРЕМЕННО ЗАКРЫТА. Границу закрыли из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Представительство Президента Украины в АР Крым опубликовало список оснований, при которых возможен въезд/выезд с территории полуострова. (подробнее)

3. ПРИ ВЗРЫВЕ В БЕЙРУТЕ 4 АВГУСТА ПОГИБ УКРАИНЕЦ. Погибшему Уильяму Азару было 32 года. Он работал экономистом, взрыв застал его в момент, когда он возвращался домой из офиса компании KPGM. (подробнее)

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Наталия Медведева

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