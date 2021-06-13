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Три главных новости Украины и мира на 19:00 13 июня

13.06.2021, 19:00
Три главных новости Украины и мира на 19:00 13 июня - Фото

1. ЛИДЕРЫ G7 НАЗВАЛИ РОССИЮ СТОРОНОЙ КОНФЛИКТА НА ДОНБАССЕ. Лидеры стран Большой семерки обратились к России с требованием снизить напряженность конфликта на Донбассе. (подробнее)

2. В МАРИУПОЛЕ ПРОШЕЛ МАРШ В ЧЕСТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА. 13 июня в Мариуполе отмечают День освобождения от пророссийских террористов. На центральном проспекте состоялся Марш украинских сил. (подробнее)

3. NASA ВПЕРВЫЕ ПОКАЗАЛО РАКЕТУ SLS. Аэрокосмическое агентство США впервые показало "собранную" сверхтяжелую ракету, которая будет использоваться в миссии по исследованию Луны. (подробнее)

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