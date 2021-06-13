Полетит к Луне. NASA впервые показала "собранную" новую мегаракету – фото, видео

Аэрокосмическое агентство США NASA впервые показало собранную сверхтяжелую ракету SLS (Space Launc System), которая будет использоваться в миссии по исследованию Луны – Artemis. Соответствующие кадры опубликованы в соцсетях NASA.

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Как сообщается, инженеры опустили основную ступень ракеты между двумя ускорителями. На этом видео можно посмотреть процесс установки в ускоренном режиме.

Engineers with Exploration Ground Systems and @JacobsConnects lifted the @NASA_SLS rocket core stage for the @NASAArtemis I mission in the Vehicle Assembly Building at @NASAKennedy. Check out this timelapse from operations. pic.twitter.com/Vnv6GnJ7VX — NASA's Exploration Ground Systems (@NASAGroundSys) June 11, 2021

BBC отмечает, что это был первый раз, когда все три ключевых элемента ракеты собраны вместе в их стартовой конфигурации. Высота основной части – 65 метров (для сравнения, высота 20-этажного дома – около 60 метров), ускорителей (они должны обеспечить большую часть тяги в первые две минуты полета SLS) – 54 метра.

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Как сообщается, NASA планирует запустить SLS в первый полет в конце этого года. В рамках миссии Artemis-1 она должна доставить к Луне корабль нового поколения Orion. Астронавтов на борту не будет – инженеры хотят испытать ракету и корабль до того, как в 2023 году на них будут разрешены полеты людям.

СПРАВКА. По информации на сайте NASA, программа Artemis предусматривает полет на Луну в 2024 году. Астронавты должны будут ступить туда, где не было ноги человека – на Южный полюс Луны. К 2028 году планируется создать постоянное присутствие человека на Луне, построив на ней базу. Главная цель программы – подготовиться к новой эре космических открытий – полету на Марс. Экс-директор NASA Джеймс Брайденстайн считает, что высадка на красной планете вполне осуществима к 2035 году.

В ноябре 2020-го Украина вошла в клуб из нескольких стран-подписантов международной договоренности о программе NASA Artemis. На тот момент глава NASA Брайденстайн заявил Украине: "Вы входите в самую широкую коалицию по исследованию космоса в истории".

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Марк Сировой

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