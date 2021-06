Полетит к Луне. NASA впервые показала "собранную" новую мегаракету – фото, видео

Аэрокосмическое агентство США NASA впервые показало собранную сверхтяжелую ракету SLS (Space Launc System), которая будет использоваться в миссии по исследованию Луны – Artemis. Соответствующие кадры опубликованы в соцсетях NASA.

Как сообщается, инженеры опустили основную ступень ракеты между двумя ускорителями. На этом видео можно посмотреть процесс установки в ускоренном режиме.

Engineers with Exploration Ground Systems and @JacobsConnects lifted the @NASA_SLS rocket core stage for the @NASAArtemis I mission in the Vehicle Assembly Building at @NASAKennedy. Check out this timelapse from operations. pic.twitter.com/Vnv6GnJ7VX