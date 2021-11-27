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Три главных новости Украины и мира на 19:00 27 ноября

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2021, 19:00
Три главных новости Украины и мира на 19:00 27 ноября - Фото

1. СЕГОДНЯ УКРАИНА ЧТИТ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРОВ. Сегодня, в четвертую субботу ноября, Украина чтит память жертв Голодомора 1932-33 годов и массового искусственно вызванного голода 1921-23-х и 1946-47-х. (подробнее)

2. МИД ГЕРМАНИИ ВОЗГЛАВИТ ДРУГ УКРАИНУ И ПРОТИВНИЦА СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2. Министерство иностранных дел Германии возглавит соспредседатель партии Союз 90/Зеленые Анналена Бербок. Она известна своей жесткой позицией по российско-немецкому газопроводу Северный поток-2. (подробнее)

3. НАФТОГАЗ ПРИОСТАНОВИЛ КОНТРАКТ С КОМПАНИЕЙ ФИРТАША. НАК "Нафтогаз Украины" приостановил контракт с компанией ЙЭ Энергия Дмитрия Фирташа, сообщил директор по интегрированным коммуникациям Нафтогаза Максим Белявский. По его словам, из-за контракта госкомпания могла потерять 110 млрд грн. (подробнее)

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