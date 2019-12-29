Три главных новости Украины и мира на 19:00 29 декабря

Главное за день

1. СОСТОЯЛСЯ БОЛЬШОЙ ОБМЕН. На линии разграничения на Донбассе состоялся масштабный обмен между Украиной, Россией и подконтрольными Москве террористами. Обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" был согласован на встрече лидеров нормандского формата в Париже. С украинской стороны его согласовал Владимир Зеленский, с российской - Владимир Путин. В итоге сегодня обменивались 80 (четверо из них решили остаться на Донбассе - там семьи) на 141 (14 из них не захотели ехать к террористам) (подробнее).



2. ЗАКОНЧИЛСЯ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ. Призвано 15 200 человек, из которых 9 000 пополнят военные части ВСУ. По состоянию на 27 декабря 3 340 призывников подписали контракт (подробнее).

3. В МИНСКЕ ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ ИНТЕГРАЦИИ С РОССИЕЙ. В Минске состоялась пятая за месяц акция против углубления интеграции Беларуси с Россией. В митинге и шествии приняли участие около 120 человек. Протестующие также требовали освобождения политзаключенных. Милиция не препятствовала протестующим, о задержаниях не сообщалось (подробнее).

Читайте также главный текст этого дня: Почему доллар опять дорожает и что будет с курсом после Нового года