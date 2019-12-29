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Три главных новости Украины и мира на 19:00 29 декабря

Три главных новости Украины и мира на 19:00 29 декабря - Фото
Главное за день
29.12.2019, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. СОСТОЯЛСЯ БОЛЬШОЙ ОБМЕН. На линии разграничения на Донбассе состоялся масштабный обмен между Украиной, Россией и подконтрольными Москве террористами. Обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" был согласован на встрече лидеров нормандского формата в Париже. С украинской стороны его согласовал Владимир Зеленский, с российской - Владимир Путин. В итоге сегодня обменивались 80 (четверо из них решили остаться на Донбассе - там семьи) на 141 (14 из них не захотели ехать к террористам) (подробнее).

2. ЗАКОНЧИЛСЯ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ. Призвано 15 200 человек, из которых 9 000 пополнят военные части ВСУ. По состоянию на 27 декабря 3 340 призывников подписали контракт (подробнее).

3. В МИНСКЕ ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ ИНТЕГРАЦИИ С РОССИЕЙ. В Минске состоялась пятая за месяц акция против углубления интеграции Беларуси с Россией. В митинге и шествии приняли участие около 120 человек. Протестующие также требовали освобождения политзаключенных. Милиция не препятствовала протестующим, о задержаниях не сообщалось (подробнее).

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