Три истребителя МиГ-31К улетели из Беларуси в РФ. Они были там с декабря — Беларускі Гаюн

С территории Беларуси в направлении России вылетели три истребителя МиГ-31 воздушно-космических сил РФ. Об этом сообщила мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

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Аналитики заявляют, что три МиГ-31К ВКС РФ улетают из Беларуси.

Отмечается, что это борты с регистрационными номерами RF-92215, RF-92445 и RF-95194.

В Беларуси они находились с 13 декабря 2022 года.

Самолеты регулярно совершали тренировочные полеты с аэродрома в Мачулищах, из-за чего на всей территории Украины объявляли воздушные тревоги.

СПРАВКА. МиГ-31 — советский двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Первый советский боевой самолёт четвёртого поколения. Предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, днём и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Группа из четырёх самолётов МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяжённостью по фронту до 1100 км. Модель МиГ-31К способена нести ракету "Кинжал". Россия характеризует "Кинжал" как гиперзвуковую ракету, однако, по сути, это "приделанная к самолету ракета "Искандер". Она летит по баллистической траектории, ВСУ на сегодняшний день не располагают средствами, которые могут сбить данный тип ракет.

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Дмитро Гриниченко

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