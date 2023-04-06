UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Три истребителя МиГ-31К улетели из Беларуси в РФ. Они были там с декабря — Беларускі Гаюн

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 13:10
Три истребителя МиГ-31К улетели из Беларуси в РФ. Они были там с декабря — Беларускі Гаюн - Фото
Истребитель МиГ-31К (Фото: ресурс оккупантов)

С территории Беларуси в направлении России вылетели три истребителя МиГ-31 воздушно-космических сил РФ. Об этом сообщила мониторинговая группа Беларускі Гаюн. 

Аналитики заявляют, что три МиГ-31К ВКС РФ улетают из Беларуси.

Отмечается, что это борты с регистрационными номерами  RF-92215, RF-92445 и RF-95194.

В Беларуси они находились с 13 декабря 2022 года.

Самолеты регулярно совершали тренировочные полеты с аэродрома в Мачулищах, из-за чего на всей территории Украины объявляли воздушные тревоги. 

СПРАВКА. МиГ-31 — советский двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Первый советский боевой самолёт четвёртого поколения. Предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, днём и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Группа из четырёх самолётов МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяжённостью по фронту до 1100 км. Модель МиГ-31К способена нести ракету "Кинжал". Россия характеризует "Кинжал" как гиперзвуковую ракету, однако, по сути, это "приделанная к самолету ракета "Искандер". Она летит по баллистической траектории, ВСУ на сегодняшний день не располагают средствами, которые могут сбить данный тип ракет. 

Читайте также: Воздушные силы: РФ била "Кинжалами" по инфраструктуре. "Акт возмездия" для трансформаторов 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Кинжал война беларусь авиация МиГ-31К
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 